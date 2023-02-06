Gölcük, Kızılay ile deprem bölgesine yardım topluyor

Gölcük Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Gölcük Şubesi ile birlikte yardım kampanyası başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını giderilmesine destek olmak için başlatılan kampanyada; gıda, hijyen ve barınma malzemeleri içeren yardımlar, Gölcük Belediyesi Meclis Salonu girişindeki Kentsel Dönüşüm ofisinde toplanacak.

“HAYDİ GÖLCÜK DEPREM BÖLGESİ İÇİN YARDIM VAKTİ”

Yardım kampanyasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşehrilerini kampanyaya destek olmaya davet etti. Başkan Sezer paylaşımında; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle, mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi olarak; AFAD’ın talebi doğrultusunda, aynî destek sağlayacağız. Yardım etmek isteyen hemşehrilerimiz; Gölcük Belediyesi’nin Preveze Caddesi’ne cepheli Meclis Salonu Girişi’ndeki Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne, yardımlarını ulaştırabilirler.

“HAZIRLANACAK YARDIM MALZEMELERİNİN İÇERİĞİ”

Hazırladığımız yardımlar AFAD ile koordineli bir şekilde gösterilen ihtiyaç noktasına gönderilecektir. Aile Gıda Kolisi: Mercimek, kuru fasulye, pirinç, bulgur, nohut, un, salça, tuz, sıvı yağ. Beslenme Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 50 kg veya 25 kg'lik çuvallarda un veya bakliyat. Hijyen Malzemesi: Tuvalet kâğıdı, bebek bezi, el dezenfektanı, duş jeli, şampuan, diş fırçası, sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu. Barınma Malzemesi: Battaniye, nevresim, yastık, yorgan seti ve ısıtıcı Giyim Malzemesi: Kışlık kazak, kaban, mont, çizme vb.” dedi.