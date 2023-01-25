Gölcük Eriklitepe beyaz örtüye büründü

Kocaeli'ye bağlı Gölcük ilçesinin doğal güzellikleri ile ünlü turistik alanlarından olan Eriklitepe Tabiat Parkı, yılın ilk kar yağışı ile beyaz örtüye büründü.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’ün en yüksek noktasındaki konumu ile turizme açılan önemli penceresi olan Eriklitepe Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yeşilin her tonunu içinde barından tesisler, ilk kar yağışı ile beyaz örtünün doğal güzelliğini yansıtmaya başladı. Kış aylarında uzun süre kar altında kalmasıyla doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri haline gelen Eriklitepe’ye yağan ilk kar doğa turizmi meraklılarını sevindirdi.

ERİKLİTEPE'DE NELER VAR?

Orman içerisinde temiz havası, kuş seslerinin yankılandığı sıra dışı coğrafyası ile Gölcük’ün huzur veren mekanları arasında olan Eriklitepe, beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Ziyaretçilerin günlük ve uzun süreli tatil yapabilecekleri bungalov tipi evleri içinde barındıran tesiste; leziz yemeklerden oluşan bir mönü sunan restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanı bulunuyor. İçerisinde 5 kişinin rahatça konaklayabildiği iki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evler bulunduran tesisler, günübirlik olarak da ziyaret edilebilir.