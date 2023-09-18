Gölcük edebiyata yön veren sempozyumları sürdürüyor

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve birbirinden değerli akademisyenlerin bildirilerini sunduğu sempozyumlar serisi; Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumları serisinin beşincisini; Türk edebiyatının önemleri arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek’e atfen düzenleyecek.

Sempozyum serisinin sonun olan Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu; 22-23 Eylül tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenecek. Sempozyumun tanıtım toplantısı; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve basın mensuplarının katılımı ile Örcün Sultan Kafe’de gerçekleştirildi.

Sempozyumun tanıtım toplantısına; Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer’in yanı sıra Sempozyum koordinatörü Doç. Dr. Ali Kurt, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Ormancıoğlu, Ahmet Karadağ, Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayşe Tuba Sarıgül, Gölcük Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Sıdal ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN DÜŞÜNCE HAYATI ELE ALINACAK

Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyumun açılış bildirisini Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı yapacak. Türkiye’nin birçok üniversitesi ve illerinden bilim insanları, yazar ve şairler iştirak edecek. Sempozyumda sunumlarda; Necip Fazık Kısakürek’in yayınladığı Büyük Doğu Dergisi ile Kısakürek’in düşünce hayatına ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Programda konuşmasına sempozyumlar ile büyük başarılar elde ettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İlçenin adının sanat, kültür ve spor faaliyetleri ile duyurulması için her zaman özgün işler yapma gayretinde olduk. Daha önce 4 sempozyum yaptık ve bunları kitap haline getirdik. Bu yıl Necip Fazıl Kısakürek’in 40. ölüm yıldönümü. Bu sempozyum ile birlikte; belirli bir alanda Türk kültür ve edebiyatının oluşmasında önemli yere sahip olan beş tane derginin sempozyumunu yapmış olacağız. Bu, Türkiye’de kendi alanında dergileri konu edinen tek sempozyum. Ve yayınlanan kitaplar da alanında tek. Sempozyumun edebiyat camiamıza ve kültür dünyamıza hayırlı olmasını diliyor, başta Doç. Ali Kurt olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.