Gölcük'e yaya üstgeçidi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Donanma Mahallesinde D-130 Karayolu üzerinde yaya geçidi yapacak. Sezai Karakoç adı verilecek üst geçidin ihalesine 2 firma katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Donanma Mahallesinde D-130 Karayolu üzerine yaya üstgeçidi yapılması için ihale düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye 2 firma teklif verdi.

İHALEYE 2 FİRMA TEKLİF VERDİ Gölcük Donanma Mahallesinde yaşayanların D-130 Karayolundan daha güvenli şekilde karşıya geçebilmesi için çelik yapı yaya üst geçidi yapılacak. Üst geçit ihalesine 2 firma teklif verdi. En düşük teklif 15 milyon 573 bin 785 TL ile Emay Mühendislik İnşaat’tan geldi.

72 TON ÇELİK KULLANILACAK

Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üst geçide Sezai Karakoç ismi verilecek. Yapılacak üst geçit Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayarak yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağlayacak. Çelik köprü için 1750 metreküp kazı yapılacak, 1120 metreküp C30 beton, 93 ton donatı, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş için kamera konulacak. Çalışmalar sırasında üst geçitten dolayı etkilenen Sedaş hatları ve askeriye içerisinde bulunan demir direk deplase edilecek.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

1.Emay Mimarlık Mühendislik İnşaat 15 milyon 573 bin 785 TL

2.İvme Mühendislik 17 milyon 101 bin 981 TL