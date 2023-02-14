Gölcük deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Gölcük Belediyesi ekipleri; deprem bölgesinde Başkan Ali Yıldırım Sezer koordinesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş depremi sonrasında iş makineleri ve personeli ile bölgeye göreve giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hatay Defne’de çalışmalara devam ediyor.

Başkan Sezer; Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında yapılan görevlendirme sonrasında Hatay ilinin tüm ilçelerinin ilaçlanması, vektör mücadelesi, dezenfeksiyon ve hijyenin sağlanması gibi işlerin koordinasyonunu sahada aksatmadan sürdürüyor.

Başkan Sezer’in koordinasyonunda; Hatay'da genelinde yapılacak ilaçlama, dezenfeksiyon, kemirgen mücadelesi için Defne ilçesine gelen Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri saha çalışmasına başladılar. Ekipler, hızlı bir şekilde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi ekipleri ayrıca; sahra hastanesinin zemin hazırlığı çalışmalarının tamamlanmasına da destek verdiler. Deprem sonrası Defne’de ilk günden itibaren 1500 kişiye sıcak yemek ikram etmeye devam eden ekipler, çöp toplamaya ve erzak dağıtımı çalışmalarını da aksatmadan devam ediyor.