Gölcük Belediyesi Çocuk Şenliği pazar günü Çınarlık Meydanı'nda

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 26 Mayıs Pazar günü Değirmendere Çınarlık Meydan’da Çocuk Şenliği düzenleyecek.KOCAELÇİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, her yaş gurubuna yönelik dolu dolu etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gölcük Belediyesi, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda Çocuk Şenliği düzenleyecek. 26 Mayıs Pazar günü düzenlenecek şenlikte çocuklar; danslar, yarışmalar, oyunlar, maskotlar ve çeşitli ikramlar ile doyasıya eğlenerek hoşça vakit geçirecekler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, saat 14.00’da başlayacak şenliğe Gölcük’teki tüm çocukları davet etti.