Gölcük Belediyesi askeri alanı bu yaz teslim alıyor

Gölcük Belediyesi, Gölcük’e yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmak için devralmaya hazırlandığı 50 dönümlük askeri alan içerisinde başlattığı J-9 tipi güvenlikli beton duvarın inşasını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçeye yeni bir sosyal alan kazandıracağı toplamda 50 dönümlük askeri alanı bu yaz teslim alacak. Gölcük Belediyesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler neticesinde; mülkiyeti Gölcük Belediyesi’ne ait 46 dönümlük alanın kuzeyinde denize sınır, Beyoğlu Deresi yanındaki 4 dönümlük alanı devralmak için askeri alan içerisinde başlattığı J-9 tipi güvenlikli duvar çalışmasını tamamladı.

AÇIK HAVA DENİZCİLİK MÜZESİ YAPILACAK

Askeri alanın devralınması sonrasında alanda yapılacak Donanma Parkı 50 dönüme çıkarak, İzmit Körfezi ile buluşmuş olacak. Denize cephe ilave alanda; Donanma Komutanlığı içerisindeki açık alanda sergilenen askeri objelerden oluşturulacak “Açık Hava Denizcilik Müzesi” yapılacak.

LOJMANLARIN ONARIMI BİTMEK ÜZERE

Gölcük Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, alanı teslim almak için; üssün batı bölgesinde yer alan 3 blok lojmanın esaslı onarımı ve Beyoğlu Deresi sınırına J-9 tipi askeri güvenlikli beton duvarın Gölcük Belediyesi tarafından yapılması gerekiyordu. J-9 tipi askeri güvenlikli beton duvar tamamlandı. 2 Ocak 2023 tarihinde başladığımız 3 blok lojmanın esaslı onarımı da bitmek üzere.

KÖRFEZ’İN BİR’İNCİSİ ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Askeri lojmanlardaki onarımın bitmesi sonrası yaz aylarında teslim alacağımız alandaki ömrünü tamamlamış mevcut lojmanların da yıkılması sonrası oluşturacağımız ‘Donanma Parkı’ ile ‘Körfez’in Bir’incisi - Donanma Kenti Gölcük’, çekim merkezi haline gelecek yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşmuş olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.