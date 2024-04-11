Gölcük bayramlaştı
Gölcük’te düzenlenen Kent Bayramlaşması toplumun her kesiminden temsilciler vatandaşların geniş katılımı ile gerçekleştirildi
Gölcük’te düzenlenen Kent Bayramlaşması toplumun her kesiminden temsilciler vatandaşların geniş katılımı ile gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 7’den 70’e herkes Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kent bayramlaşmasında kucaklaştı.
Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleşen kent bayramlaşmasına; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşma töreninde 7’den 70’e herkesin bayramını tek tek kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.
BAŞKAN SEZER, ŞEHİTLERİ UNUTMADI
Başkan Sezer, kent bayramlaşmasının ardından Gölcük Kaymakam Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ile birlikte; Şehitler Mezarlığı’nda yer alan şehitliği ziyaret etti.
Başkan Sezer ve beraberindekileri, Gölcük’ün kahraman şehitlerini, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla andılar.
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