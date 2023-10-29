Gölcük 100. yılda kırmızı beyaza büründü

Gölcük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde; Türk bayraklarıyla donatılan hizmet binasında ay yıldızlı tişörtler giyen personeli ile coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde anlamlı ve coşkulu bir kutlama ile belediye binasını Türk bayrakları ile donattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kırmızı beyaza bürünen belediye binasında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve tüm belediye personeli, giydikleri ay yıldızlı tişörtler ile 100. Yıl coşkusunu doyasıya yaşadılar. İstiklal Marşı sonrasında belediye binasında yankılanan 100. Yıl marşları eşliğinde tüm personel Cumhuriyet’in 100. Yılını milli coşku ile karşıladılar.

AY YILDIZLI GÜN BOYUNCA ÜZERLERİNDE TAŞIDILAR

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in öncülüğünde, belediye personeli coşku içerisinde İstiklal Marşı'nı okuyarak, marşlar eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılını kutladılar. Etkinlik kapsamında tüm belediye personeline Türk Bayraklı tişört dağıtıldı. Son mesai gününde tişörtlerini gururla giyen belediye personeli, bayraklarla süslenen belediye binasında bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdiler.

https://twitter.com/AvYildirimSEZER/status/1718335485091659873

100. YILI KUTLAMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Kutlamada personeline seslenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Cumhuriyetimizin ilanının 100'üncü yıl dönümünü milletçe bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutlamanın onur ve haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, bugün; özgür yaşadığımız vatanı, kazandıkları zaferle bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle yâd ediyorum. Tüm hemşehrilerimi ellerinde Türk bayrakları ile 29 Ekim Pazar günü saat 10.00’daki tören ve akşam 19.00’daki fener alayına davet ediyorum” dedi.

SÜRÜCÜLER KORNA ÇALARAK DESTEK VERDİLER

Konuşmanın ardından 100. Yıl marşları ile coşkulu anlar yaşayan belediye personelleri, hizmet binası önünde Başkan Sezer ile birlikte hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Bu coşkulu anlarda, belediye önünde Türk bayraklı tişörtleriyle kutlama yapan belediye personelini gören trafikteki sürücüler de korna çalarak bu özel güne ve kutlamalara destek verdiler.