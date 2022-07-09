Gökyüzünden anlamlı bayram mesajı

Arife Günü Erikli Sahili üzerinde uçuş yapan Paramatör Yılmaz Özkaya, bayram mesajını gökyüzünden verdi.

ERDOĞAN DEMİR-KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Keşan FM ve Medya Keşan Gazetesi’nin eski sahibi ve Paramatör Eğitmeni Yılmaz Özkaya, Erikli sahilinden yaptığı uçuşta sevenlerine ve dostlarına kurban bayramı mesajını gökyüzünden verdi.

Özkaya, Erikli Sahili’nden verdiği bayram mesajında şunları söyledi; “Kurban Bayramı’nın insanlık için İslam Alemi için ve Türkiye’de yaşayan insanlar için hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Bayram günlerinin dünyadaki problemlerin çözümüne vesile olmasını, bir eşik teşkil etmesini temenni ediyorum. Bayramınız kutlu olsun.”

https://youtu.be/jnnXQD5FGMQ