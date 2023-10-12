Glütensiz Mutfak Atölyesi'nde 29 Ekim konsepti

İzmit Belediyesi, Çölyak ve PKU hastası vatandaşlar için gerçekleştirdiği Glütensiz Mutfak Atölyesi etkinliğine bu sezon Cumhuriyet Bayramı konseptiyle start verdiKOCAELİ (İGFA) - Hayatları boyunca özel bir beslenmeye tabii tutulan gruplara çeşitli glütensiz tarif ve önerilerde bulunabilmek adına yeni sezonda da çalışmalarına devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çölyak ve PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle Belsa Plaza B Blok Down Kafe’ de Glütensiz Mutfak Atölyesi çalışmalarına başladı.

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile iş birliği içerisinde yürütülen atölye çalışmaları kapsamında, Dernek Üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle atölyelerini kırmızı beyaza boyadı.

Belsa Plaza B Blok Down Kafe’ de gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyeleri katılımcıların Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Glütensiz Mutfak Atölyesinde yapılan Glütensiz Mercimek salatası gelen misafirlere ikram edildi.

İzmit Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Glütensiz Mutfak Atölyesi’nde yapılan mercimek salatası Çölyak ve PKU Yaşam Derneği üyelerinin ev yapımı glütensiz ürünlerinin de bulunduğu bir stant açtı. Her ayın ikinci Çarşambası düzenlenecek olan Glütensiz Mutfak Atölyesi’ne tüm İzmitliler davet edildi. Atölye çalışmasına katılan katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.