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‘Glütensiz gıda kolisi’ ile Ramazan bereketini sofralara taşıyor

Mersin’de yaşayan ve yaklaşık 2 5 milyon nüfusa kucak açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nın bereketini sofralara taşımak için dağıttığı ‘Ramazan Gıda Kolisi’ desteğini glütensiz gıda tüketmek zorunda kalan Çölyak hastaları için de uyguladı

YAŞAM 31.03.2024, 12:30
‘Glütensiz gıda kolisi’ ile Ramazan bereketini sofralara taşıyor

Mersin’de yaşayan ve yaklaşık 2.5 milyon nüfusa kucak açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nın bereketini sofralara taşımak için dağıttığı ‘Ramazan Gıda Kolisi’ desteğini glütensiz gıda tüketmek zorunda kalan Çölyak hastaları için de uyguladı.MERSİN (İGFA) - Piyasada yüksek fiyatlara satılan ve Çölyak hastalarının erişmekte zorlandığı ürünleri ‘Glütensiz Gıda Kolisi’ içerisinde ulaştıran Büyükşehir ekipleri, bu hizmeti vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Gıda kolisinin içerisinde yer alan; kek, kurabiye, çikolata, puding, glütensiz ekmek, şehriye, makarna, yağ ve çay gibi ürünleri, Başkan Vahap Seçer’in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşlara gıda kolisini ulaştıran ekipler, Büyükşehir aracılığı ile hem Ramazan’da dayanışmayı büyütüyor hem de Çölyak hastalarının mutfakta eli ayağı oluyor.

Kılıç: “Gıda kolisinde hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik ürünlere öncelik veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Sosyolog Nurten Kılıç, 13 ilçede glütensiz beslenen hastalara Çölyak gıda kolisi desteğinde bulunduklarını belirtti. Kılıç, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da glütensiz gıda kolisi desteğimiz devam ediyor. 13 ilçede de Ramazan gıda kolisi desteğimizi sürdürüyoruz. Gıda kolisinde hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik ürünlere öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızla iletişime geçtiğimizde gıda kolisinin içerisinde yer alan ürünlerden memnun olduklarını ve bu ürünlerin marketlerde çok pahalı ürünler olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak da onların her zaman yanında olduğumuzu hissettiklerini bize söylüyorlar” dedi.

Başkan Vahap Seçer’in oldukça duyarlı bir Başkan olduğunu ve kentte her vatandaşını düşündüğünü söyleyen Kılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız projelerle tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu onlara gösteriyoruz. Gıda kolisi desteği, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin projelerinden yalnızca bir tanesi. Sosyal Hizmetler Dairesi olarak vatandaşlarımıza desteklerimiz artarak devam edecek” sözlerine yer verdi.

Vatandaşlar, Ramazan’da da hatırlanmaktan oldukça memnun oldular

Vatandaşlardan Hatice Hayat Aksoy, evde kendisi ve kızının Çölyak hastası olduğunu dile getirerek, “Çok zor bir süreç. İlk zamanlar evde ekmekleri kendimiz yapıyorduk. Sonra Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti olduğunu öğrendik. İlk öğrendiğimizde kızımla birlikte çok ağlamıştık. Kızım dışarda yemek yemek istiyor, ona yemeğini hep paket yapıyoruz. Ben de nereye gidecek olursam yiyeceklerimi her zaman yanımda taşıyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu bu hizmeti oldukça beğendiğini ve memnun olduğunu kaydeden Aksoy, “Önceden kendimiz yaparken şimdiki tadı ve lezzeti vermiyordu. Aynısı kesinlikle olmuyor. Bu hizmet bize çok iyi geldi ve moralimizi yükseltti” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Fatma Duman Çiçek ise, kızının 8 aydır Çölyak hastası olduğunu ve teşhis konulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin gıda kolisi desteğinden faydalandıklarını ifade etti. Her şehirde bu hizmetin yapılmadığını kaydeden Çiçek, “Sosyal anlamda çocuğumuzla bir yere gidemiyoruz. Özellikle kolide bulunan ekmekler bizim için büyük bir nimet. Ben Mersin’de yaşamaktan çok memnunum. Özellikle Başkan Vahap Seçer’den sonra kadınlarla ilgili hizmetlerin ön plana çıkmasından son derece memnunum” diye konuştu.

Vatandaşlardan Ayşe Keşli, kendisinin Çölyak hastası olduğunu belirterek, Büyükşehir’in verdiği gıda kolisi desteğinden sonra oldukça rahat ettiğini dile getirdi. Keşli, “Biz çok rahat ettik. Bu koliler bize ücretsiz bir şekilde geliyor ve fazlasıyla da veriliyor. Öyle yetmemezlik olmuyor. Bize bu imkânı devlet sağlamadı. Ben raporumla başvurdum ve devlet bize 340 lira aylık bağladı. Ben 340 liraya ne alabilirim. Bir ekmeğin parası 150 lira, un hariç ancak 1 ekmek alabilirim” dedi.  Gıda kolisi içerisinde yer alan ürünleri de çok sevdiğini söyleyen Keşli, “Ben bu pakette yer alan ürünlere hevesleniyorum. Başkanımız, her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı’nda da bizimle beraber” diye konuştu.

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