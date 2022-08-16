Global fotoğraf yarışması ColorPro Award 2022 başladı

Görüntüleme çözümleri konusunda dünya liderlerinden olan ViewSonic tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Award 2022 için başvurular başladı. Başvurular, 16 Eylül'e kadar sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Viewsonic Fotoğraf ve Dijital Sanatta “Atılım” yapan yaratıcıları seçiyor.

Bu sene “Fotoğraf” kategorisine “Dijital Sanat” alt kategorisi de eklenen yarışmanın teması “Atılım” olarak belirlendi. Yarışmada dereceye girenler, birbirinden değerli ödül paketlerini kazanma fırsatına sahip olacak.

Duygu, özgünlük, yaratıcılık ve hikâye anlatımı ile ışık, pozlama, renk, ton ve uygulama gibi teknik yönler göz önünde bulundurularak derecelendirilecek.



İnsanlara çığır açan anlar yakalamaları için ilham vermek ve onları yeni şeyler denemeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ortakları olan SHOOTERS, PANTONE®, Capture One, Calibrite ve Shoot The Frame, jüri heyetinin de bir parçası olarak yarışmada söz sahibi olacak.

ColorPro Award’a dijital sanat başvurularını da dâhil ederek bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade eden ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M. Önder Şengür, “Yaratıcılığı olan kişilerin, konfor alanlarından çıkıp keşfedilmemiş olanı keşfetmeleri için harekete geçmesini istedik. Bu keşif yolculuğunda yakalanan çığır açan anların aktarıldığı sanatsal çalışmaları görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu sene de ortaklarımızla birlikte bu global yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

ColorPro Award 2022 hakkında daha geniş bilgi ve başvuru için https://www.viewsonic.com/colorpro/event/colorproaward2022 adresi ziyaret edilebilir.