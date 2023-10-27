Giyim Sanayicileri'nden 100. yıla özel beste

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çok özel bir proje ile kutladı.ANKARA (İGFA) - Sözleri Göksel Altınışık Ergur ve Ali Ergur'a, bestesi TGSD’nin geçmiş dönem başkanlarından Ali Mahmut Abra'ya ait olan "Yüzyılın Çağrısı" adlı eser, önce TGSD üyeleri ve üye firmaların çalışanlarının oluşturduğu TGSD Korosu, ardından da opera sanatçısı Güvenç Dağüstün tarafından seslendirildi.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “Cumhuriyetimize olan derin sevgi ve bağlılığımızın bir ifadesi olan bu eseri, Türk halkına ve sektörümüze armağan ediyoruz” dedi.