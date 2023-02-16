Giyim bankasına gelen depremzedelere sıcak çorba

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde kurduğu giyim bankasına ihtiyaçlarını karşılamak için gelen depremzedelere sıcak çorba ikramı yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgelerinden Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde kurduğu ve 2 mağazadan oluşan Giyim Bankası aralıksız hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya gelen depremzedeleri kaldıkları yerlerden düzenlenen ring seferleri ile ulaşımını sağlayarak Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ne getiriyor. Burada kıyafet ihtiyaçları karşılamak için kayıt yaptırmaya gelen depremzedelere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan sıcak çorba sabah ve akşam yapılıyor. Ayrıca depremzedeler için bekleme çadırı kurularak sıcak çay ikramı da yapılıyor. Monttan paltoya, iç çamaşırından eldivene, ayakkabıdan bebek kıyafetlerine kadar Depremzedelerin oluşturduğu ihtiyaç listeleri de görevli personel tarafından anında temin edilerek vatandaşlara teslim ediliyor.