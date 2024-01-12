Girne Koleji Bursa öğrencilerine gazetecilik sunumu

A Gazete Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi, Girne Koleji Bursa Kampüsü öğrencileriyle buluştu. Ekmekçi, gazeteciliğin püf noktalarını kendileriyle paylaşırken, eğlenceli anlar da yaşandı.Özlem ATAÇ/ A GAZETE (BURSA İGFA)

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında A Gazete Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi, Girne Koleji Bursa Kampüsü öğrencileri ile bir araya geldi. Okulun etkinlik salonunda gerçekleştirilen buluşmada Ekmekçi öğrencilere gazetecilik mesleğini tanıttı. Gazeteciliğin zor ama eğlenceli bir iş olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Ekmekçi, objektif haber yapmanın da kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, “Gazetecilik nasıl yapılır, mesleki kariyer nasıl düzenlenir?" konuları hakkındaki sunum da gerçekleştirilen Mehmet Ali Ekmekçi, gazetecilikle ilgili gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

Öğrencilerin merakından dolayı büyük memnuniyet yaşayan Ekmekçi ilerleyen dönemde yeniden kendileriyle bir araya gelme temennisinde bulundu. Sunumun ardından Girne Koleji Müdürü Türkan Şen, Mehmet Ali Ekmekçi’ye günün anısına bir hediye takdim etti. Renkli organizasyonun finalinde Girne Kolej Bursa Kampüsü Kurucusu Celal Akbaş, Ekmekçi’yi ağırladı.