"Girişimcilik Merkezi İzmir" yenilikçi fikirleri ödüllendirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliği ile hayata geçirdiği Girişimcilik Merkezi İzmir, genç girişimcilerin önünü açmaya devam ediyor. Bu yıl “Bilişim Teknolojileri” temasıyla yapılan programda dereceye giren girişimciler ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in elinden aldı. Tüm projelerin hayata geçmesini dileyen Başkan Soyer, “Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliği ile İzmir'in girişimcilik dönüşümüne yön vermek için hayata geçirdiği Girişimcilik Merkezi İzmir, sektörlere genç girişimciler kazandırmaya devam ediyor. 2021’de Tarımsal Girişimcilik, 2022’de Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım, bu yıl ise Bilişim Teknolojileri temasıyla yapılan programda kazananlar belli oldu. Hedef Holding ile yürütülen programda, eğitim ve mentorluk sürecini başarıyla tamamlayan 7 ekip, Girişimcilik Merkezi İzmir’de yapılan Demo Day etkinliğinde fikirlerini jüri ile yatırımcılar önünde kamuoyu ile paylaştı.

Soyer: “Verdikleri emekten dolayı kutluyorum” Programda birinciliği EnzyVerse projesi ile elde eden Beyza Kaynarca ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in elinden aldı. İkincilik Emircan Oğuz’un Debi projesinin oldu. Oğuz’un ödülünü Hedef Holding Genel Müdürü Haluk Lap takdim etti. Programda üçüncülük ödülünü Berkan Bostanoğlu’nun Agromechatronics projesi kazandı. Ödülü EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer verdi. Başkan Tunç Soyer, “Her yarışmanın bir kazananı oluyor. Diğer arkadaşlarımızı da verdikleri emek ve bu yolculuktaki kararlıkları nedeniyle bütün kalbimle kutlamak istiyorum. Diliyorum ki ödül alan arkadaşlarımızın projelerinin hayata geçme imkânı olur. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Girişimcilere pek çok destek var Programa girmeye hak kazanan girişimci ekipler, Girişimcilik Merkezi İzmir tarafından ücretsiz olarak sağlanan hizmetlere erişim imkânına sahip oluyor. Bunlar arasında mentor desteği, birebir danışmanlık, eğitimler ve atölye çalışmaları, girişimcilerin ve projelerin düzenli takibi, Ar-Ge için gerekli donanımların bulunduğu Fabrikasyon Laboratuvarı İzmir'e erişim, program katılımcılarının başarılı iş fikirlerinin kamuoyunda tanıtılması ve girişimcilerin projeleri kapsamında uygun programlara yönlendirme gibi hizmetler yer alıyor.

Geçmiş programlar Her sene İzmir’in stratejik öncelikleri dikkate alınarak farklı bir temaya yönelik çalışmalar hayata geçirmeyi hedefleyen Girişimcilik Merkezi İzmir’in 2021 yılı teması Tarımsal Girişimcilik olarak belirlendi. 2022 yılı için belirlenen Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım teması ise Ford Otosan ve WRI Türkiye işbirliğiyle “Şehrini Geliştir” ve İnci Holding işbirliğiyle “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım#2” olmak üzere iki farklı program olarak yürütüldü.

Bu yılki Bilişim Teknolojileri programı ile de Afet Yönetimi ve Acil Durum, Akıllı Şehirler, FinTech, Yeşil Mutabakata Uyum (Sürdürülebilirlik) alt sektörlerinde yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amaçlandı. 18-40 yaş arası herkesin başvurabildiği programla yenilikçilik teşvik edildi ve kentin sorun alanlarına ilişkin çözümlerin üretilmesi hedeflendi. Programda birincilik için 100 bin TL, ikincilik için 75 bin TL, üçüncülük içinse 50 bin TL ödül belirlendi.