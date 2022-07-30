Girişimcilik kampları büyük ilgi görüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen Girişimcilik Kampları devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından yürütülen Girişimcilik Kampları 2022 yılı yaz eğitim dönemi tüm hızıyla sürüyor.

Kızılay Hasırca Kampı Tesisleri’nde düzenlenen Girişimcilik Kampı’nda gençler alanında uzman isimlerle bir araya gelirken, kampta girişimcilik üzerine eğitimler veriliyor. Gençler aynı zamanda çadırlarını kurarak doğal ortamda dolu dolu 2 gün yaşıyorlar.

Eğitimler kapsamında düzenlenen atölyeler ile gençler fikirlerini projeye dönüştürecek ilk adımları atarken ulaşım, yemek ve diğer temel ihtiyaçlar Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

Kampta gençlere yönelik Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından, “Asansör Konuşması, Değerler Atölyesi, Yaratıcı Düşünme Teknikleri, Sürdürülebilir Girişimcilik, Şirket Misyonu ve Kanıta Dayalı Modelleme Atölyesi” gerçekleştirildi. Eğitimlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin proje ortağı olduğu Rural Youth Projesinin tanıtımı da yapıldı. Ayrıca gönüllü eğitmen Nazife Yenen tarafından da Girişimcilik Söyleşisi (tea&talks) etkinliği düzenlendi.

2 gün boyunca girişimcilik konusunda önemli bilgiler edinen gençler, “Doğal ortamda böyle güzel bir kampta bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederiz” dediler.

Büyükşehir Gençlik Merkezi yetkilileri, Girişimcilik Kamplarının yaz boyunca devam edeceğini belirttiler.