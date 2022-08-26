Girişimci Turhan Kendirli tarımda rekora hazırlanıyor

Tarım alanında, özelikle de hayvan yetiştiriciliği noktasında artan girdi maliyetleri çiftçilerin en büyük sorunlarının başında yer alıyor. Durumu analiz eden ve araştırmalarını özellikle de hayvan yemi noktasında yoğunlaştıran İş İnsanı/Girişimci Turhan Kendirli ülkemize maralfalfa bitkisini getiriyor. Verimlilik noktasında birim alanda muadillerinin 20 katı verimliliğe sahip, yetiştirilme tekniği ve üretim harcama maliyeti düşüklüğü ile ülke tarımında yeni bir döneme geçilmesi için üretim çalışmalarını hızlandırıyor.İZMİR (İGFA) - Ülke kamuoyu ve özellikle de çiftçilerimizin ürün, üretim şekli, hasat verimliliği gibi konularda bilgi sahibi olması için 28 Ağustos Pazar günü İzmir-Kemalpaşa’da noter huzurunda rekor denemesi yapacak.

Hedef 1 Dönümden 100 Ton Ürün alınarak tarımda yeni bir rekora imza atılması.

Niğde doğumlu, evli ve 4 çocuk babası, üniversite mezunu Kendirli, çiftçilerimizin en büyük sorununun girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasını tespit ettikten sonra global ölçekte araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Hayvan yetiştiriciliği konusunda deneyimi ve çiftçinin harcama kalemlerini bildiği için alternatifler üzerinde çalışırken, İspanyolca adı Maralfalfa olan bitki ile karşılaşıyor.

Kendirli, “Napiyer Bitki Ailesi üyesi pakchong1 serisi ürün ile karşılaştığımızda doğru yolda olduğumuzu anladık. Hedefimiz kaba yem üretiminde düşük maliyet/etkin zaman kullanımı ile girdi maliyetlerini düşürerek genel anlamda gıda piramidinin tabanını rahatlatarak ülke genelinde et ve süt ürünlerinin fiyatında denge sağlayabilmek" olduğunu söyledi.

Ürünün yetişme koşullarını analiz ettikten sonra İzmir’i pilot bölge olarak seçtiklerini belirten Kendirli, "Hayvancılığın yoğun olmasının yanında iklim ve toprak yapısı ile hasat sayımızı da arttırma fırsatı sunuyor. İşte bu noktada Türk Tarımı ve Hayvancılığı için yeni bir geçiş dönemine imza atacağız. Maralfalfa Eminiz ve projemize güveniyoruz bu nedenle de Pazar günü ekilen alan/hasat edilen ürün noktasında kaba hayvan yeminde noter huzurunda rekor denememiz olacak. Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz; çiftçimizin yanında olacağız ve çözüm yollarını birlikte üreteceğiz" diye konuştu.

Ülke iklim ve toprağına uygun olan ürünün ekim sürecindeki maliyetler ve doğaya zararsız, hatta tasarruf sağlayan üretim sürecinde hasat sonrası kullanım ve depolama süreçleri de başarılı bir proje ülke tarımında hayata geçirildi.

Bioenerji santrallerinde ham madde olarak da ticari değeri bulunan ürün yakıt peleti olarak da kullanılıyor.

Ette ve sütte verimlilik, kalite, doğallık korunuyor. Günümüzün en büyük sorunlarından susuzluğa karşıda damlama sistemi kullanımı ile su tasarrufunda maksimum verimlilik sağlanmaktadır.

Hasat sayısının da ülke iklim ve toprak yapısı sayesinde fazla olmasına istinaden her alanda kar ettiren Maralfalfa ülke geneline yayılmak için hazır.