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Girişimci kadınların tedarikten aldıkları pay yüzde 1’i geçmiyor

YAŞAM 31.10.2023, 16:39
Girişimci kadınların tedarikten aldıkları pay yüzde 1’i geçmiyor

TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ve UN Women desteğiyle hayata geçirilen Girişimde Kadın Gücü projesinin Bursa’da düzenlenen etkinliğinde, ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı’ ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı’nın lansmanı Bursa’da yapıldı.

Araştırmalara göre dünya genelinde kamu, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen kurumların yaptığı toplam tedarik içinde, sahibi kadın olan işletmelerin alabildiği işlerin payı yüzde 1’i geçmiyor. Bu kitap ile kadınlara ait işletmelerin, kamu ve özel sektör ihale ve tedarik süreçlerine katılmalarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) desteğiyle girişimci kadınların kapasitelerinin gelişmesi ve iletişim ağlarının güçlenmesini hedefleyen “Girişimde Kadın Gücü” projesi kapsamında Bursa’da bir etkinlik düzenlendi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı’ ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Etkinliğin açılışını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Erdem, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında adalet ve eşitlik temelinde ‘Hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşmak için kadın - erkek hayatı birlikte dönüştürmenin öneminin gün geçtikçe daha da arttığını söyledi.

Türkiye'de kadın girişimci oranı halen yüzde 14’ler seviyesinde seyrettiğini ifade eden Erdem, "Girişimci kadınların yüzde 43,8’i, Türkiye’de kadınların erkeklere göre ev-iş hayatını dengeleme konusunda yaşadıkları sorunların girişimci olmalarını engellediğine işaret ediyor. Dolayısıyla girişimcilik kültürünün gelişimi ve girişimcilik kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için hem entelektüel hem de sosyal sermayemizi bir araya getirmeliyiz. Yol rehberi niteliğinde hazırladığımız el kitabımızda da belirttiğimiz üzere kadınların tam zamanlı istihdamının artmasına yönelik çözümlere odaklanmalı, yatay ayrımcılığın engellenmesi için kadınların tüm sektörlerdeki temsil oranını artırmalı, eğitimli kadın işsizliğini giderecek çözümler geliştirmeli ve kadınlara ait işletmelerin kamu ve özel sektör ihale-tedarik süreçlerine katılmalarını kolaylaştırmalıyız” diye konuştu.

GİRİŞİMCİ KADINLAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi ve iki oturum düzenlendi. İlk oturumda Kıdemli Uluslararası Danışman Serap Gültekin, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği & Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Tedarik” hakkında bilgi verdi. Emine Erdem’in moderatörlüğünü üstlendiği “Girişimci Kadın Buluşması - Tecrübe Paylaşımı” oturumunda ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Eroğlu ve Applied Value Group (AVG) Türkiye CEO’su Reyhan Baylan yer aldı.

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