Girişimci kadınlardan Başkan Büyükerşen’den destek

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Lavanta Balı Üretim Projesi tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, proje kapsamında çalışmalarını sürdüren üretici kadınları makamında ağırladı.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ile Han ilçesinde kadınların kurduğu Han’ın Eli Kadın Kooperatifi üyesi girişimci kadınlar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan Lavanta Balı Üretim Projesi kapsamında Mayıs ayında tören ve sağlanan ekipmanlarla arıcılık faaliyetlerine başlayan kadınlar, elde ettikleri ilk mahsul polenleri toplayarak Başkan Büyükerşen’e takdim etti.

Kadınların üretimdeki gücüne her zaman inandığını ve çok başarılı olacaklarını belirten Başkan Büyükerşen, “Kadınların gücüne her zaman inanıyorum. İlçenizde büyük bir hareket başlatarak reform yapıyorsunuz. Üretmenin ne de kadar kıymetli olduğunu artık herkes çok iyi görüyor. Hanlı kadınlarımızın lavanta balı üretimi için çıktığı yolda ilk ürünleri almaları ve üretmeye devam etmelerini çok değerli buluyorum. Her zaman size destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hanlı kadınlar da kendilerine verdiği destek ve duyduğu güven nedeniyle Başkan Büyükerşen’e teşekkür ettiler. Girişimci kadınlar, “Başkanımızın bize verdiği cesaret ile her işi başarmaya devam ediyoruz. Kendilerinin bize duyduğu güven çok kıymetli. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Üretmeye devam edeceğiz. Kadınlar olarak bu işi de başaracağız” dediler.

Ziyaret günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Han ilçesinde 55 dekarlık lavanta bahçesinde başlayan çalışmalar arıcılık ile devam ederken kadınlar elde ettikleri polenleri Han’ın Eli Kadın Kooperatifi aracılığıyla Üretici Marketler üzerinden vatandaşlarla buluşturacak. Eskişehirliler ekonomik ve sağlıklı ürüne kavuşurken kadınlar da ev ekonomisine katkı sunacaklar.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan Lavanta Balı Üretim Projesi, Mayıs ayında Han ilçesinde yapılan törenle hayata geçirildi. Daha önce 55 dekarlık Lavanta Bahçesi’nde elde ettikleri ürünle lavanta yağı, lavanta sabunu, cilt temizleme suyu, çay ve hediyelik ürünler üreten kadınlar lavanta balı üretmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında 16 üretici kadına toplam 90 adet arı çıtalı kovan ve yedek kovan ile temel arıcılık malzemeleri verildi. Kadınların üretecekleri ballar, Büyükşehir Belediyesi tarafından alım garantili olacak. Ballar ayrıca Üretici Market aracılığı ile vatandaşlara ekonomik olarak satışa sunulacak. Geçtiğimiz haftalarda ilk mahsul polenleri alan girişimci kadınlar, Ağustos ayının ikinci yarısında ilk bal hasadını yapmaya hazırlanıyorlar.