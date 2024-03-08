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Girişimci kadınlar başarı hikayelerini anlattı

YAŞAM 08.03.2024, 10:27
Girişimci kadınlar başarı hikayelerini anlattı

İnegöl Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir buluşmaya imza attı. 8 girişimci kadın, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen panelde başarı hikayelerini İnegöllü kadınlara anlattı. İnegöllü kadınlar, birbirinden değerli hikayeleri baş aktörlerinden dinledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir program düzenledi. Perşembe akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen panelde, 8 girişimci kadın başarı hikayelerini İnegöllülere anlattı.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın da eşi Birnur Taban ile birlikte katıldığı programda; Sırda Dışı Okur, Üretici, Ekoturizm Organizatörü Bedriye Berber Engin, Duvar Sanatçısı ve Sanat Eğitmeni Saliha Doğan, Endüstriyel Mimar Elif Timur, Gelin Stüdyosu Hatice Yaşar, Fotoğrafçı Hilal Ekingen, Sevgi Organik Sirkeleri, Doğal Organik Ürünler Sevgi Aykul, Bobche Restoran Hatice Sever ile Nevafil Dükkanı Gülay Gül Sünnetçi İnegöllülerle buluşarak başarı hikayelerini paylaştı.

 

“KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YERDE GÜZELLİKLER VAR”

Program açılışında sahneye çıkarak selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Eşim başta olmak üzere tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Tabi bizler bunu asla bir güne sığdıramayız. 8 Mart sembolik bir gün. Bizim için hanımefendiler her gün değerli. Hayatın her aşamasında bulunan ve hayata her türlü dokunan özel bireylerimiz. Kadın anne rolüyle var, iş hayatında var, siyasette var, sporda var… Gerçekten ellerinin değdiği her yerde de güzellikler var. Bu akşam da özel bir organizasyonla, değerli başarı hikayeleriyle sizlerleyiz. Bugün birbirinden değerli başarı hikayeleri anlatılacak burada. İsteyince her şey olur. Yeter ki hedef konulsun” dedi.

 

Konuşma sonrası kadın girişimciler sırasıyla sahneye çıkarak Fatih Şen Moderatörlüğünde girişimcilik hikayelerini, başarı öykülerini anlattı. Salondaki kadınlara rol model olan kadınların hikayeleri, dinleyen herkesi etkiledi.

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