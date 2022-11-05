Giresun kendi serasında kendi çiçeğini üretiyor

Giresun Belediyesi kendi serasında kendi çiçeğini üreterek, hem Giresun’un güzelliğine güzellik katıyor, hem de büyük tasarruf sağlıyor.GİRESUN (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, şehir genelindeki park, bahçe, orta refüj, sokak ve cadde kenarlarındaki yeşil alanlarda kullanılmak üzere çiçek ve bitkiler üretiliyor.

Aksu Mahallesi 51 Nolu Sokak’ta yer alan ve 1990 yılında faaliyete geçen serada yazlık ve kışlık olmak üzere birbirinden farklı türlerden çiçek üretilerek şehir rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.

10 bin metrekarelik serada sürdürülen çalışmalarda; hercai, nergis, şeker tabağı çeşitleri, menekşe çeşitleri, çuha çeşitleri, papatya, aslanağzı, lale ve unutma beni çiçekleri yetiştiriliyor. Kış çiçekleri grubundan da; begonya çeşitleri, Rus karanfili, sarı ve turuncu gül ile lale toprakla buluşturuluyor.

Serada 50 bin kış ve 50 bin de yaz olmak üzere yılda toplam 100 bin tüpleme yapılıyor. Çiçekler 1 ile 1,5 aylık süre içerisinde dikime hazır hale gelirken, genellikle Atapark, liman mevkii refrüjleri, valilik meydanı ve çevresinde kullanılıyor.

Serada bitki olarak ise; zakkum, telgraf, kamelya, abelya, elberis, palmiye, kartopu, oya, manolya yapraklı ve yapraksız ile Ihlamur yetiştiriliyor.

Şu sıralar şehir geneline hercai, nergis, şeker tabağı çeşitleri, menekşe çeşitleri, çuha çeşitleri, papatya, aslanağzı, lale ve unutma beni çiçekleri dikilerek Giresun’un güzelliğine güzellik katılıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise belediye serasında yaptıkları üretimle birlikte önemli oranda bir tasarruf sağladıklarının altını çizerek: “Şehrimizin yeşil alan kapasitesini artırmak ve göze hoş gelen bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, orta refüj, kavşaklar ile sokak ve caddelerimizin kenarlarında yer alan yeşil alanlarda kullanmak üzere kendi çiçek üretimimizi yapıyoruz. Bu çalışmamızla birlikte hem giderlerimizden tasarruf ediyoruz, hem de şehrimizin yeşil alan dokusuna renk katıyoruz.” dedi.