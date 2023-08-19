Giresun'da peyzaj alanları yenileniyor

Giresun Belediyesi, şehir genelindeki peyzaj alanlarının ve vatandaşların keyifli vakit geçirdiği bölgelerin bakım ve düzenlemelerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Şehir estetiğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalar, doğanın güzelliklerini vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor.GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama, çim biçme, çiçek dikimi ve yeni yeşil alanlar kazandırma gibi geniş kapsamlı peyzaj çalışmalarıyla Giresun'un doğal güzelliklerini korumaya ve geliştirmeye devam ediyor. Şehir genelinde gerçekleştirilen çalışmaların sadece estetik bir amaç taşımadığı, aynı zamanda çevrenin korunması ve vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Vatandaşların görüş ve önerilerine de önem vererek, peyzaj çalışmalarını daha da geliştirmeyi ve şehrin estetik dokusunu korumayı sürdüreceğini ifade eden Park ve Bahçe Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin güzelliklerini korumak ve hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak en önemli görevlerimizden biri. Ekiplerimiz, bu çerçevede yoğun bir şekilde çalışarak şehrimizi daha yeşil ve yaşanabilir kılmayı amaçlıyor. Vatandaşlarımızın şehrimizin tüm güzellikleri ile iç içe keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.