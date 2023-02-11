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Giresun afetin yaralarını sarmak için tek yürek oldu

YAŞAM 11.02.2023, 17:00
Giresun afetin yaralarını sarmak için tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen 10 ildeki afetin yaralarının sarılması için tüm Türkiye tek yürek oldu.GİRESUN (İGFA) - Depremin ardından bölgede yapılan çalışmalara destek olmak için hemen harekete geçen Giresun Belediyesi de kısa sürede 4 iş makinası, 2 itfaiye aracı ve 40 personelini hemen bölgeye gönderdi.

Devamında ise Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine yardımcı olabilmek için deprem bölgesine 2 cenaze hizmet aracı, 2 gassal, taziye çadırı, defin malzemeleri ve 7 personel gönderildi.

Belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyasına ise Giresunlular adeta destek yağdırdı.

VATANDAŞLAR YARDIM KAMPANYASINA AKIN ETTİ

Yaşanan büyük depremin ilk 48 saatlik diliminde Giresun Belediyesi’nin koordinesinde şu ana kadar yaşam malzemesi yüklü 12 adet yardım tırı yola çıkarken toplanan malzemeler ise sayısal olarak;

3846 adet battaniye, 227 çuval ayakkabı bot, 20 ton su, 944 adet yorgan, 983 koli kuru gıda, 120 kasa sebze ve meyve, 397 adet yastık, 151 çuval temizlik malzemesi, 5000 adet ekmek, 28 adet yatak, 554 adet ısıtıcı, 1199 çuval yetişkin kıyafet, 611 çuval bebek ve çocuk kıyafet, 256 çuval bebek bezi, 201 koli bebek ve çocuk maması.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Türkiye’nin tek yürek olduğunu belirterek: “Giresun ülkemizde yaşanan üzücü afetin ilk saatlerinden itibaren bugüne kadar tek yürek oldu ve olmaya da devam ediyor. İlimizin her bir bölgesinde çok büyük bir dayanışma ve birliktelik var. Kışlık malzemelerden, aşına kadar elinde ne varsa depremzedelerle paylaşan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın yardımları, emanetleri bir bir yerlerine ulaştırılıyor.” dedi.

ŞENLİKOĞLU DEPREM BÖLGESİNDE

Diğer yandan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte deprem bölgelerine giderek arama kurtarma çalışmaları için sevk ve idarede görevlendirildi.

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