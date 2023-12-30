Yaşantısını Avustralya’da sürdüren Türk yönetmeni ve sanatçı Okan Canbolat’ın 2.filmi olan” Girdap”ın ilk fragmanı yayınlandı.Yunus KARAKAYA

Avustralya'da intikam filmi çeken ve yöneten sanatçı Okan Canbolat, yeni filmi için kamera önüne geçti. İlk filminin başarısından sonra 2. sinin kısa fragmanı yayınlandığı günde büyük beğeni topladı. Hollywood filmlerin aratmayacak kalite de ve aksiyon sahnelerinin yer aldığı filmin müziğini ise Yıldıray Gürgen yaptı

Avustralya’da sanat yaşantısını sürdüren Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Yıldıray Gürgen'in film müzikleriyle seyircisine sürpriz yapmayı hazırlanıyor.

Sanatçı Okan Canbolat, yakın dostu Yıldıray Gürgen için, şu ifadeleri kullandı "Onun ustalığına güvendiğim için müzikleri ona teslim ettim ve yaptığı müzikle de bana ilham verdi oturup bana senaryo yazdırdı" ifadelerini kullandı. Gürgen'in, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Yılmaz Erdoğan gibi Türkiye'nin büyük oyuncularının filmlerine imza attığını vurgulayan Canbolat, "Benim bu filmim Çok büyük bütçeli bir film; ilk kısa fragmanı yayınladım, uzun süreceğe benziyor ve ilk filmdeki gibi acele etmeyeceğim, yavaş yavaş yapacağım" ifadelerini kullandı. Avustralya'daki işleriyle Türk sinemasını uluslararası alanda temsil eden sanatçı, ülkesinin gururu olmaya devam ediyor ve ilkleri de başarmaya kendini adamış görünüyor" şeklinde konuştu.