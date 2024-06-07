Gıda Mühendisleri'nden gıda güvenliği için Bursa çağrısı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, BAOB Yerleşkesi'nde düzenlediği "Dünya Gıda Güvenliği Söyleşisi" ile güvenilir gıdaya erişimin önemine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Söyleşiye katılan SÜTAŞ Ar-Ge Merkezi Koordinatörü Özlem Kaner, süt sektöründeki gıda güvenliği uygulamalarına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Kaner, süt ve süt ürünlerinin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda alınan titiz önlemleri ve uygulanan sıkı kontrolleri detaylı bir şekilde aktardı.

DİVERSEY Consulting İş Geliştirme Yöneticisi Ödül Özdamar ise gıda güvenliği öncelikleri ve sürdürülebilirlik arasındaki kritik bağlantıyı vurguladı. Özdamar, "Güvenilir gıda üretimi, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de sağlığı için hayati önem taşıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevre dostu üretim yöntemleri, gıda güvenliğini sağlamanın yanı sıra gezegenimizin geleceğini de korumak adına büyük önem taşıyor" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, etkinlikte yaptığı konuşmada gıda güvenliğinin sadece gıda mühendislerinin değil, çiftçiden tüketiciye, kamu kurumlarından özel sektöre kadar tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Durmuş, "Güvenilir gıda, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır. Gıda güvenliği kültürünü toplumun her kesimine yaymak, bilinçli tüketici davranışlarını teşvik etmek ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek için hep birlikte çalışmalıyız," şeklinde konuştu.

YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI

Durmuş ayrıca, yaklaşan yerel seçimler sonrasında yeni göreve gelen kent yöneticilerine seslenerek, gıda güvenliği konusunda meslek odalarıyla işbirliği yapmaları, yerel üreticilere destek olmaları ve toplum sağlığını korumak adına etkin politikalar geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Etkinlik, 1 Haziran Dünya Süt Günü ve 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü'nün önemine de vurgu yaptı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmaya, güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak için çalışmaya ve toplum sağlığını korumak adına tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya devam edeceğini açıkladı.