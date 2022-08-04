Gıda Mühendisi Akdağ: Hayvansal ürünlerin bitkisel alternatifleri artıyor

Bitkisel bazlı gıdaların, gezegen dostu bir yaşam biçimini desteklediğini ifade eden MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, bitkisel bazlı gıdaların, karbon emisyonu salınımın azaltılması ve doğal kaynakların korunması açısından avantajlı olduğuna dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Hem sağlıklı yaşamı hem de sürdürülebilirliği desteklemesiyle bitkisel bazlı gıdalara yönelim her geçen gün daha çok artıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de son yıllarda bitkisel bazlı ürün çeşitliliğinin arttığını söyleyen MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, özellikle Avrupa ve ABD’de büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye'de tüketicilerin bu yöndeki taleplerinin de giderek arttığına dikkati çeken Akdağ, "İnsanlar günümüzde sağlıklı yaşam, doğal kaynakları ve çevreyi koruma, hayvan refahı gibi çeşitli sebeplerle bitkisel bazlı gıdalara yöneliyor. Dahası içinde bulunduğumuz bu dönemde iklim ve gıda krizi çanları çalıyor. Bunlara yönelik atılması gereken çözüm adımları arasında bitkisel bazlı gıda üretimi ve çeşitliliğinin arttırılması da yer alıyor" diye konuştu.