Gıda israfını nasıl önleriz?

29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nde işte sizlere 10 adımda israf önleme rehberi…İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde her yıl 1,3 trilyon ton gıda israf edilirken dünya üzerindeki 829 milyon insan da trajik biçimde açlıkla mücadele ediyor. Halbuki her yıl israf edilen tonlarca gıda, açlık çeken insanların ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilir fakat 2019'dan 2022'ye kadar yetersiz beslenen insan sayısı 150 milyon kadar artmış durumda. Özellikle de gelişmemiş ülkelerdeki gıda güvensizliği, çatışmaların ve iklim krizinin getirdiği etkilerle şiddetlenmeye devam ediyor.

Gıda israfı aynı zamanda karbondioksit salınımına da sebep olarak iklim krizini tetikliyor. Elbette, Dünya’da bu kadar insan açlıkla mücadele ederken trilyonlarca ton gıdanın israf edilmesi büyük bir adaletsizlik ve çözülmesi gereken acil bir sorun.

Bu israfın, tükettiği kaynakları ve gezegenimize verdiği zararları da düşündüğümüzde israfı önlemek adına atılacak adımlar büyük önem taşıyor.

İşte 10 adımda israf önleme rehberi…

1. Gereğinden fazla almamak için liste yapın

2. Son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi bilgisine dikkat edin

3. Buzdolabınıza bakmadan alışverişe çıkmayın

4. Bozulmak üzere olan gıdaları farklı tariflerde değerlendirin

5. Pişirdiğiniz yemeklerin kalanlarını dondurun

6. Hala tüketebileceğinizden fazla yemek varsa paylaşın

7. Gıda artanlarını çorbada kullanın

8. Doğru saklama yöntemlerini kullanın

9. İlk olarak önceden aldığınız gıdaları tüketin!

10.Küresel açlık kriziyle ilgili gerçekleri unutmayın!