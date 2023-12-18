Gıda hijyen eğitiminde fırıncılar yok!

Başkentlilere sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ekmekler ile unlu mamuller üreten Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle “gıda hijyen” eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde Ankaralı fırıncıların yer almaması dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla tüm Ankaralıların gözdesi hâline gelen ve Başkentte bir marka hâline dönüşen Ankara Halk Ekmek Fabrikası, toplum sağlığını korumak amacıyla hijyen kurallarına uymaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan “gıda hijyen” eğitimlerinde, ekmek üretiminden tüketimine kadar olan süreçte; ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi, dağıtımı ile satışında görevli tüm personele ve ekmek satış büfesi işletmecilerine gıda hijyeninin nasıl sağlanması gerektiği ayrıntılı olarak anlatıldı.

815 KİŞİ EĞİTİM ALDI

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime 430 Halk Ekmek Satış Büfesi işletmecisi ile onları denetlemekle görevli Büfe Kontrol Birimi çalışanları olmak üzere toplam 815 kişi katıldı.

Ekmeğin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte yer alan tüm görevlilere verilen eğitim kapsamında; hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, iş yeri ile ekipman hijyeni, temizlik, dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırınlarda HACCP ile iyi hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek, ekmek çeşitleri ile ilgili gıda mevzuatı, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili mevzuata uygun üretim teknikleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik, dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı, tam buğday ekmeği tüketiminin önemi ve sağlık üzerine etkileri, ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler başlıklar hâlinde uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerde Ankaralı fırıncıların yer almaması dikkat çekti.