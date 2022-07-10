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Gıda Bankası ve Aşevi’ne kurban eti bağışı tüm hızıyla sürüyor

YAŞAM 10.07.2022, 18:30
Gıda Bankası ve Aşevi’ne kurban eti bağışı tüm hızıyla sürüyor

Kurban Bayramı’nda Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İzmit Belediyesi, kurban eti bağışı yapmak isteyen tüm vatandaşları bayram boyunca Gıda Bankası ve Aşevi’ne bekliyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor. Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı etleri kabul edecek olan İzmit Belediyesi, bağışlanan etleri daha öncesinde uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay edecek.

BAĞIŞLAR GIDA BANKASI VE AŞEVİ’NE

Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde 1 tonu aşkın et bağışı toplayan İzmit Belediyesi, 3 ve 4’üncü günlerde de hayırsever vatandaşların bağışlarını Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi’nde toplamaya devam edecek. Kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşlar etlerini, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Kardeş Eller Gıda Bankası ile Ayazma Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Aşevi’ne teslim edebilirler. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 331 88 68 ve 0262 318 03 03numaralı telefonları arayabilirler.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILACAK

Kurban bağışlarının toplanmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Uzmanı Merve Gökduman, “Mübarek Kurban Bayramı boyunca kardeş elini ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatmak isteyen tüm vatandaşlarımızın kurban bağışlarını Kardeş Eller Gıda Bankası ve İzmit Belediyesi Aşevi üzerinden kabul ediyoruz. Bağışlanan kurban etlerini, müdürlüğümüz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

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