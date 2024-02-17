Gezeravcı'dan İstanbul mesajı
İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uzay'daki İstanbul macerasını anlattıİSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ilk astronotu unvanını elde eden ve başarılı bir Uzay yolculuğu gerçekleştiren Alper Gezeravcı, maceralarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Yaklaşık 14 günde 13 özel deney yapan ve bu donelerle bilime büyük katma değer sağlayacak olan Gezeravcı, Uzay'da geçirdiği zaman dilimini de sosyal medyasında paylaşmayı ihmal etmiyor.
İlk Türk astronot, dünyanın sayılı şehirlerinden olan İstanbul'a övgü dolu sözler söylerken, Uzay'da da bu güzel kenti takip ettiğini vurguladı.
Sosyal medyasından mesaj paylaşan Alper Gezeravcı, " Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." ifadelerini kullandı. https://twitter.com/TURKastro/status/1758515150443704678
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