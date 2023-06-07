Geyve’nin kırsalına 14 kilometre yeni beton yol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin kırsalındaki beton yol çalışmaları kapsamında Geyve’de Saçlık, Küp, Kızılkaya ve MaksudiyeMahallesi’ni merkeze bağlayan14 kilometrelik beton yolun inşasını büyük ölçüde tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova, Taraklı, Akyazı ve Kocaali ilçelerinde memnuniyetle karşılanan beton yol çalışmalarına son günlerde Geyve’de devam ediyor. Islak beton yol tekniği uygulanan grup yolları, kırsalı merkeze bağlayan yollarda sürücülerin konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasına imkân sunuyor. Ayrıca bu yollar, vatandaşlara büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor.

Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Trafik Şube Müdürlüğü tarafından üretilen reflektörlü yol kenarı dikmesi, beton yolunun imalat aşamasında sabitlenerek sürüş güvenliğini gündüz ve gece yüksek seviyeye çıkartıyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle yürütülen çalışmalarda Saçlık, Küp, Kızılkaya ve Maksudiye Mahallerinde 10 bin 500 metrelik güzergâhı beton yola kavuşturan ekipler, toplamda 11 bin metreküp betonun imalatını gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu. Proje güzergâhındaki çalışmalar tamamlandığı zaman toplamda 14 kilometre beton yol hizmete alınmış olacak.