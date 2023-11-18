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GESİAD’tan ihtişamlı Cumhuriyet Balosu

YAŞAM 18.11.2023, 10:37
GESİAD’tan ihtişamlı Cumhuriyet Balosu

GESİAD’ın düzenlediği Cumhuriyet Balosuna, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Barosu Başkanı ve ilgili bir çok kurum başkanı katıldı.BURSA (İGFA) - GESİAD, Cumhuriyet Balosu düzenledi. Birliğe ve beraberliğe dikkat çeken GESİAD Bursa Şubesi Başkanı Murat Kaya, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlarken bu cumhuriyetin vizyonunu korumak ve geliştirme sorumluluğunu taşıyoruz bu sorumluluk biz gençlere aslında sadece yaş olarak değil, kendisini yenileyebilen ve diri tutanlara verilmiştir. Atatürk gençliğe hitabede ‘Birinci vazifen Türk istiklalini ilelebet muhafaza etmektir’ diyerek başlamıştır.

Büyük Atatürk varlığımızın en büyük temeli olan Türk istiklalinin en büyük temsilcisiyiz. İstiklalde hiç bir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Dışarıdan gelen tehditlere karşı güçlü bir millet olarak dimdik ayakta durmalı ve ülkemize daha da ileriye taşımamalıyız Atatürk’ün önderliğinde başlatılan bu büyük yolculuğu daha da ileriye taşımak için elbirliğiyle çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum.” dedi.  

Başkanın konuşmasının ardından yönetim kurulu üyelerine plaket takdim yapıldı.

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “ 100. yılı anlatan bir anıt var mı? 100. yılı anlatan bir logo var mı? Dün bu iğneli fıçıya dönmüş bu coğrafyada müstakil, bağımsız, geleceğe güvenle bakabiliyor ve yaşayabiliyorsak, bütün coğrafya kan doluyken bütün coğrafya yoksullukla, işgallerle boğuşuyorken biz bu çölde bir vaha gibi yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşıyorsa bunu Cumhuriyet’e borçluyuz. Bu organizasyonda bütün emeği geçenlere şahsım ve parti adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyene” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “ Kıymetli misafirler, kıymetli dostlar geceyi güzelleştiren güzel insanlar hepiniz hoşgeldiniz. Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu Cumhuriyet daha nice 100 yıllar var olmaya devam ediyor inşallah. Biz 29 Ekim'i kuru heykellerle değil, TCG Anadolu’nun önünde yürüdüğü 100 savaş gemisi ile kutladık. SİHA'larla kutladık. TOGG ile kutladık. Değerli bir Türkiye bağımsız bir Türkiye inşa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten ve siz değerli cefalarla sanayicilerimizin yanındayız. Bizleri bir araya getiren değerli başkanıma teşekkür ediyor nice yüzyıllara diyorum.” dedi.

GESİAD’a yeni katılan üyelere rozet takdimi yapıldı. Sponsorların plaketleri ise GESİAD Başkanı Murat Kaya tarafından verildi.

GESİAD Cumhuriyet Balosu, Soner Arıca konseri ile son buldu.

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