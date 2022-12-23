“Gesi Bağları” Kayserilileri ağlattı

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uluhan Kültür Merkezi Topluluğu işbirliğinde düzenlenen “Gesi Bağları” adlı tiyatro oyunu sahne aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de Uluhan Tiyatro topluluğu sergilediği oyunla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

İbrahim Doğanyiğit’in kaleme aldığı Kayseri yöresine ait olayların anlatıldığı tiyatro oyununda izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Ahmet Hilmi Uluhan’ın yönettiği ve Şükriye Uluhan’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Gesi Bağları adlı Tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Oyun izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Tiyatro oyunu bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun Genel Sanat Yönetmeni Şükriye Uluhan’a çiçek takdim etti.