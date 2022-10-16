Geri dönüşümü etkinliklerinde KO-MEK imzası

Kocaeli'de 'daha azıyla daha çok dünya' sloganlı Sıfır Atık Festivali'nde KO-MEK çocukların neşesi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda farkındalık oluşturmak adına düzenlediği Sıfır Artık Festivali'nin etkinlik günlerine KO-MEK damga vurdu.

Uygulama stantlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar KO-MEK kendin yap atölyesi, ev dekorasyonu atölyesi ve atık kâğıttan biblo yapımı atölyelerine katıldı.

Birbirinden renkli uygulamalarla katılımcılara geri dönüşüme yönelik yepyeni şeyler öğreten KO-MEK, geri dönüşüm stantlarında gerçekleştirdiği tava boyama biblo yapımı ve atık bezlerden çanta yapımı uygulamalarıyla festivalde dikkat çekti.

MİNİKLER DOYASIYA EĞLENDİ

Büyüklerin yanı sıra minik ziyaretçiler de KO-MEK’in geri dönüşümün renkli dünyası ve takı tasarımı atölyelerine yoğun ilgi gösterdi. Anneleri ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde festivalin tadını çıkartan minikler hem eğlendi hem de daha temiz bir çevre için yeni uygulamalar öğrenmiş oldu.

BAYAT EKMEKLER YENİ TATLARA DÖNÜŞTÜ

Sıfır atık atıksız mutfaklar standında bayat ekmeklerden onlarca çeşit yemek yapan KO-MEK eğitmenleri, usta şef Naif Bagi eşliğinde ziyaretçilere yepyeni deneyimler yaşattı. Bayat ekmeklerden eğitmenler eşliğinde yeni yemekler ve tatlılar yapan ziyaretçiler ekmek israfının önlemine dikkat çekti.

Geri dönüşüm ürünlerinden yapılan yeni dekorasyon ürünlerini oldukça beğendi.