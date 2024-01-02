Geri dönüşümde Sivas örnek belediye

Temiz çevre ve sağlıklı nesiller hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, bu anlamda israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması ve mevcut atıkların ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine dâhil edilmesi amacıyla kent genelindeki geri dönüşüm konteynerlerinin sayısını artırıyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından son dönemde kurumlar arası birliği çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde toplanan ve geri dönüşüm sürecine dâhil edilen atık miktarları ortaya çıktı.

Buna göre;

• Atık Kâğıt-Karton 3518,36 ton

• Atık Plastik 1229,72 ton

• Atık Cam 13,554 ton

• Atık Metal 12,154 ton

• Atık Pil 15,53 ton

• Atık Yağ 114,823 ton

• Elektronik Atık 7,22 ton

• Atık Lastik 722,6 ton

• Atık Giysi 595,88 ton

• Tıbbi Atık 4551,11 ton

• Atık İlaç 20,37 ton

Geri Dönüşüm çalışmalarında hibe desteği almasıyla dikkat çeken Belediye, 2020 yılında 500 bin TL, 2022 yılında 1 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Son olarak gerçekleştirdiği sıfır atık projesi ile 2023 yılında 2 milyon 700 bin liralık hibe almaya hak kazanan Sivas Belediyesi, bu hibelerin tamamını Sıfır Atık çalışmalarında değerlendirdi.

Hibeler ile çok sayıda iç mekân kutusu, geri dönüşüm konteynerleri ve sıfır atık materyalleri vatandaşlara ulaştırıldı. Çalışmalar kapsamında alınan yeni geri dönüşüm kumbaraları da eş zamanlı olarak mahalle muhtarlıklarına dağıtılmaya devam ediyor. Aynı zamanda vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, meydan, park ve bahçeler gibi uygun alanlara da geri dönüşüm kumbaraları konuşlandırılıyor.

Çevre kirliliğini önleyerek daha yeşil, daha sağlıklı bir gelecek adına gerek okullarda, gerekse kamu kurumlarında düzenli olarak geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri veriliyor.