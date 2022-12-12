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Geri dönüşüm atölyelerinde üretilen köpek kulübeleri dağıtıldı

YAŞAM 12.12.2022, 08:30
Geri dönüşüm atölyelerinde üretilen köpek kulübeleri dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş’ın “Başkentte her can değerlidir” anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokakta yaşayan canlara yönelik besleme çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi ve TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri, yenilenen AŞTİ’nin çatısından çıkan malzemeleri değerlendirerek, soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının barınmaları için kulübe yaptı. Yapılan kulübeler, Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu aracılığıyla sokak hayvanları için kurulan dernek ve vakıflara ulaştırıldı.

 “İNSANLAR GİBİ HAYVANLARIMIZIN DA BARINMA İHTİYACI VAR”

TED Üniversitesi öğrencilerine; yenileme çalışmaları tamamlanan AŞTİ’nin çatısından çıkan tahtaları ile atölye desteği verdiklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli peyzaj yüksek mimarı Gül Akkaya, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi ve TED Üniversitesi iş birliğiyle sokaktaki canlarımız için kulübe yapıyoruz.  Biz zaten çocuk oyun parklarındaki eski eşyalarla sokaktaki canlarımız için kulübe yapıyorduk. Bu sefer TED Üniversitesi öğrencileriyle bir iş birliğine imza attık” dedi.

      Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ ise “TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencilerden bize bir talep geldi. Kendileri 7-8 adet kulübe tasarladı. Daha sonra biz en hayata geçirilebilir projeyi seçerek, taleplerini ve projelerini hayata geçirdik. İnsanlar gibi tıpkı hayvanlarımızın da barınma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

 ÖĞRENCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Soğuk kış günlerinde sokaktaki canların barınmaları için atık malzemeleri kulübeye dönüştüren TED Üniversitesi öğrencileri ise mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

-Sena Atay: “Çok güzel deneyimdi benim için. Hem ilk kez bir atölye ortamında bulundum hem de sokaktaki hayvanlar için böyle bir projeyi hayata geçirmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.”

-Şeyma Kılıç: “Çok heyecanlıyız. Sokaktaki hayvanlar için bir şey yaptığımız için çok mutluyuz. Onların da herkes gibi barınma ihtiyaçları var ve biz buna katkı sunduk. Teşekkür ederiz.”

-Nefise Naz Yalçınkaya: “Okul olarak böyle bir proje hazırlayıp, hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Bu sayede ilk kez de atölyeye girme şansı elde ettim. Çok güzel de bir fırsat oldu bizim için. Hizmet ettiğimiz amaç çok güzel vesile olan herkese teşekkür ederim.”

-Berfin Uygurlu: “Proje için çok zaman harcadık. Onlar için en uygun şartları sağlayan bir proje hazırladık. Heyecanlıyım, onlar için bir şey yapmak çok mutluluk verici.”

-Bartu Doğan: “Bu projede yer almaktan mutluyum. Her sokak hayvanının barınma imkânı olmuyor. O yüzden onlara destek olacak bir işte yer almaktan gerçekten çok mutluyum. Çok keyifli zaman da geçirdim. Teşekkür ederiz.”

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