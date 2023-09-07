Gerçeği aratmayan tatbikat

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği kapsamında ‘Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı’ (YTG) gerçekleştirildi. Yenişehir İlçesi 20. Cadde ve 17. Cadde kesişimindeki trafiğe kapalı alanda gerçekleşen tatbikatta; Yol Trafik Güvenliği Sistemi’ni sürekli iyileştirmek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve ciddi yaralanmaları engellemek amacıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birçok birimi koordineli bir şekilde çalıştı.MERSİN (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen tatbikatta; Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü görev aldı.

Tatbikat senaryosu gerçeği aratmadı

Tatbikattaki senaryoda; 20. Cadde ve 17. Cadde kesişiminde genel bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı esnada yol trafik güvenliği önlemlerini almış olan trafik sinyalizasyon ekip aracını son anda fark eden seyir halindeki aracın, direksiyon hâkimiyetini kaybedip kazaya karışması ve kaza sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları canlandırıldı.

Tatbikata Büyükşehir’in ilgili birimleri katkı verdi

Tatbikata Ulaşım Dairesi yer tespiti, tatbikat esnasında trafik güvenliğinin sağlanması ve koordinasyonu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tahribatta oluşan yolun bakım ve onarımı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi tampon sökülmesi için ekip ve ekipman temini ile kazadan sonra aracın çekilmesi, İtfaiye Dairesi tatbikatta oluşabilecek acil durumlara karşı müdahale, Zabıta Dairesi trafik düzeninin sağlanması, Sağlık İşleri Dairesi yaralılara müdahale, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi kaza sonrası yol temizliği, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi senaryonun hayata geçirilmesi, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü ise tatbikatın YTG kapsamında raporlanması konularında katkıda bulundu.

Topçuoğlu: “Bu tatbikatı her yıl koordineli bir şekilde yapıyoruz”

Tatbikat ile ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, “ISO 39001 kapsamında her yıl düzenli olarak, bir trafik kazası anında, kaza alanına en hızlı şekilde ulaşıp, trafik güvenlik tedbirleri alındıktan sonra varsa yaralanan vatandaşlarımıza süratle müdahale edip, araç içinden ilk yardım usullerine uygun çıkarıp, ambulans ile en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmeyle ilgili senaryo gereği tatbikatımızı arkadaşlarımızla birlikte en güzel şekilde gerçekleştirdik” dedi. Topçuoğlu, amaçlarının Büyükşehir Belediyesi birimlerinin eşgüdüm halinde hareket etmesi ve hızlı bir şekilde kaza mahalline ulaşarak, kaza anındaki uygulamaların sıralı ve etkin bir şekilde uygulanması olduğunu da sözlerine ekledi.

Tatbikatı izleyen vatandaşlar senaryoyu gerçek sandı

Tatbikatı izleyen ve yol üzerinde iş yeri bulunan esnaftan Nihat Kol “İşyerime gelirken önce işyerinde bir olay mı var diye heyecanlandım. Sonrasında Belediye ekiplerini görünce tatbikat olabilir diye düşündüm. Yetkili arkadaşlarla görüşünce de tatbikat olduğunu öğrendim. Daha önce bu kadar gerçekçi bir tatbikat görmemiştim. Tüm kazalarda olması gereken olduğu gibi, önce ambulans ve itfaiye geldi. İtfaiye ekipleri, aracın içerisindeki yaralıları çıkarmakla uğraşırken, ambulans görevlileri de yaralıları hastaneye nakletmek için harekete geçti. İyi bir tatbikattı. Gerçek gibiydi” diye konuştu.

Vatandaşlardan Dilan Polat ise tatbikatı iş yerinden izlediğini ve önce gerçek sandığını anlatırken, “Gerçeği aratmayacak düzeydeydi. Çok koordineli bir şekilde hareket ettiler ve çok hızlı müdahale edildi. Böyle olmasına da çok sevindim. Çünkü, bir kaza durumunda bu kadar hızlı müdahale edilmesi, can kaybını da önler. Erken müdahale çok önemli. Çok başarılı ve güzel bir tatbikattı. Sistemli ve koordineli hareket ettiler” ifadelerini kullandı.