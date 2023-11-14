Gerçeği aratmayan tatbikat

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ANDA ekibi, İHH ekibi, UMKE ekibi ve TAKAT ekibinin katılımıyla yıkımı devam eden eski otogar binasında Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleşti. Tatbikata 53 personel katılırken İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği Rita’da görev aldı.TRABZON (İGFA) - İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürü Fatih Yardımcı’nın yönettiği tatbikat nefesleri kesti. Şube Müdürü Yardımcı yaptığı açıklamada, “6 Şubat depreminden sonra sahada çalışan ekiplerin koordinasyonu, çalışan görevlilerin birbirini tanıması açısından bu tür organizasyonlara önem veriyoruz ve değişik alanlarda tekrarlamaya çalışıyoruz. Daha önce ormanda, doğada arama kurtarma ile ilgili aynı ekiplerle bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonun ikinci etabı olarak gördüğümüz kentsel arama kurtarma ile ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yapılan çalışmaya 53 personel katılıyor. 5 sivil toplum kuruluşu ve itfaiye arama kurtarma ekipleriyle beraber, arama kurtarma köpeğimiz dahil olmak üzere bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Ölü ya da canlı ulaşılan kişilerin tahliyesi, yapılacak ilk yardımın ya da acil yardımın nevii, ekiplerin kendi aralarında bilgi paylaşımı, kurtarma ve organizasyonun sağlıklı yürümesi adına bir süreç yürüteceğiz. Umut ediyorum ki kazasız belasız ve faydalı bir şekilde faaliyeti tamamlayacağız” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Trabzon İHH Arama Kurtarma ekip lideri ve Kentsel Arama Kurtarma Eğitmeni Sami Üçüncü, “16 gönüllümüzle beraber Trabzon İtfaiye Daire Başkanlığımızın öncülüğünde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla organize edilen bu tatbikata katılım sağladık. Bu yönde sürekli birlikte çalıştığımız kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bütün eğitimlere mümkün oldukça ağırlık veriyoruz. Çünkü ileriki zamanda oluşabilecek bir depreme daima hazır bir ekiple olmak için gönüllülük esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Bu yönde İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERE KATILIYORUZ

ANDA Arama Kurtarma Trabzon İl Başkanı Yunus Ersoy, “Bölgede 2 tim halinde görev yapıyoruz. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibiz. Burada da gerek itfaiyenin, gerek AFAD’ın bize çağrılarına uyarak bütün bölgede su üstü ve su altı arama kurtarmada, doğada ve depremde olan enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve tüm birimlerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir enkazda çalışma şansımız oldu. 6 Şubat’taki deprem enkazını anımsattığı için biraz üzücü ama sevindirici bir konu da enkazın çok benzemesi. Güzel bir çalışma yaparak iyi bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

TATBİKATLAR ARTTIRILSIN

Trabzon Afet Gönüllüleri Arama Kurtarma Derneği Başkanı Berna Kara, “Adıyaman’da faaliyet göstermiş bireyler olarak buradaki tatbikatın verimli geçmesini diliyoruz öncelikle. Bize bu imkanı sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz. Bu tatbikatların daha çok olmasını temenni ediyoruz. Bilmediğimiz her şey afet anında müdahale ettiğimiz afetzedelere zarar verecek nitelikte oluyor. O anlamda dernek olarak 62 gönüllümüzle faaliyet gösteriyoruz. Bugün 7 gönüllümüz ile sahadayız. Daha çok eğitim odaklı çalışıyoruz. Eğitimini almadığımız hiçbir faaliyeti sahada icra etmemekten yanayız. O yüzden eğitimlerimizin ağırlıklı olduğu bir dönemdeyiz. İnşallah daha fazla katılımcının olduğu tatbikatlarla görüşürüz” ifadelerini kullandı.

AFET KAÇINILMAZ

Trabzon UMKE’den Paramedik Çağlar Öncel, “Afet kaçınılmaz. Hazırlık açısından tatbikat ve eğitimler planlıyoruz. Paydaş kurumlarla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu tatbikata destek verme amaçlı buradayız. Kurtarma ekipleri, aynı zamanda medikal kurtarma ekiplerinin beraber çalışma alanlarında uyum içerisinde çalışmaları oldukça önemlidir. Bildiklerimizi paylaşmak ve aynı dili konuşmak için buradayız. Çok güzel bir tatbikat oluşturacağımızdan şüphemiz yok. 2 timimizle birlikte buradayız. Faydalı olacağı kaçınılmaz” şeklinde konuştu.

ZORLU BİR SÜREÇTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni İsmail Ersoy, “Köpeğimiz, ekip arkadaşımız Rita. Belçika kurdu. Canlı insan arama köpeği. Bu tarz tatbikatları çok yapamıyoruz ama yaptığımızda hem diğer STK’larla beraber, diğer kurumlarla beraber ortak çalışma gerçekleştirdiğimiz zaman daha iyi oluyor. Köpeğimizle beraber kalabalık alanlarda çalışma imkanımız olmuyor. Bu tarz enkazla ilimizde çok fazla yok. Yıkılan bina bulduğumuzda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ülkemiz deprem ve afet bölgesi. Böyle alanlara ihtiyacımız var. Fırsatları değerlendiriyoruz böyle alan bulduğumuzda. Köpeğimizi eğitmiş oluyoruz. Ekip arkadaşım Rita ile beraber yakın zamanda bir sınava girdik. Orada sertifikasını aldı. 3 yıl uğraştım bunun için. Zorlu bir süreçti. Böyle alanlar bulamıyorduk. Köpeğimizin hazır olması için böyle alanlarda tatbikat yapmamız gerekiyordu” dedi.