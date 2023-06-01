GENSED'de başkan değişimi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği GENSED’in yeni başkanı Tolga Murat Özdemir oldu.İSTANBUL (İGFA) - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği GENSED’in 7.Olağan Genel Kurul Toplantısı BYOTELL İstanbul Kozyatağı Oteli’nde gerçekleşti.

Gerçekleşen Genel Kurulda iki yıl süre ile yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Tolga Murat Özdemir Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Başkanlık görevini, Halil Demirdağ’dan devralan yeni başkan Tolga Murat Özdemir, önceki dönemde GENSED Asbaşkanı olarak görev yapıyordu. Derneğin diğer görev dağılımlarında; Umut Gürbüz, Mehmet Doğan, Erhan Akdoğan, Osman Çotuker ve Zeynep Can Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Fatih Ünal derneğin saymanı olarak seçildi. Halil Demirdağ, Danışma Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Derneğin Kurucu üyesi olan Hakan Erkan Genel Sekreterlik görevine devam ediyor.

“GENSED’İN FAALİYETLERİNİN ODAĞINDA ENERJİ DEPOLAMA VAR”

GENSED Başkanı Tolga Murat Özdemir, Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada GENSED’in 2023 ve sonrası için kısa, orta ve uzun vade hedeflerini paylaştı.

Başkan Özdemir, “Bu dönem GENSED’in faaliyetlerinin odağında enerji depolama var. 7-8 aydır yoğunlaştığımız konu GES’ler ve RES’ler üzerinden enerji depolanması. Kısa vadede güneş enerjisinden elektrik üretimini ticari ve endüstriyel çözümlerle birlikte tabana yaymayı faaliyetlerinin odağına aldığı bir yönde olacak. Gerek Solar Akademi, gerek seminerlerimiz gerekse Solar+Storage NX Fuarımız’la her zaman enerji depolamayı ön plana koyacağız. Orta vadede ise YEKA, Hibrit ve 5.1.H projelerine yöneleceğiz” diye konuştu.

Tolga Murat Özdemir'in başkanlığındaki yönetimde, Umut Gürbüz, Erhan Akdoğan, Mehmet Doğan, Osman Çotuker, Zeynep Can, Fatih Ünal, Esra Canpolat, Fatma Seval Pazar, Fehmi Emre Kıraç, Hakan Hızarcıoğlu, Muhsin Mazman ve Tolunay Yıldız yer aldı.

Yeni dönemde Ahmet Ekim, Ali Hakan Uzunhekim ve Kerem Çilli denetim kuruluna seçilirken, Halil Demirdağ, Mükremin Çepni ve Nevzat Taşkın Danışma Kurulu'nu oluşturdu.