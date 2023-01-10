'Geniş Ailem'den vatandaşlara tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin erişilebilir, yaygın ve bütüncül hizmet yaklaşımı ile 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlar için başlattığı ‘Geniş Ailem’ ile 342 bin 805 hizmet verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlara ‘Geniş Ailem’ projesi ile hizmet verdi. Proje kapsamında 342 bib 805 adet hizmet verildi.

‘Geniş Ailem’ projesiyle Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş üstü veya engelli olan vatandaşlara hastaneye gidiş-dönüş, doktor randevusu, resmi kurumlarla olan bağlantısı, barınma ihtiyacı, ev temizliği ihtiyacı, alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme gibi bireylerin temel ihtiyaçları konularında destek veriliyor.

2 BİN 435 HANEYE EVDE BAKIM HİZMETİ

Diğer yandan Evde Bakım Hizmeti ile öz bakım ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların düzenli periyotlarda kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2 bin 435 haneye 22 bin 328 kez evde bakım hizmeti verildi.

Vatandaşların Elektrikli Hasta Karyolası’nda yaşayabileceği olası teknik sorunlar da ivedi bir şekilde Büyükşehir tarafından çözülüyor. 2022 yılı içerisinde 2 bin 430 kişiye karyola verildi. Ayrıca 2022 yılında 77 hasta karyolasının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

GÖNÜL KAZAN İLE 500 BİN ÖĞÜN VERİLDİ

‘Gönül Kazan’ projesiyle ise hasta, yaşlı veya engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişi ve ailelere hazır yemek ulaştırılıyor. Günlük 2 öğün yemek (kahvaltı-yemek) verilerek öğün sayısı 2022 yılında 500 bin öğün oldu.

65 yaş üstü vatandaşlar için başlatılan bir diğer proje ‘Hayata Tutun’. Yaşlanma ile birlikte meydana gelen, yürümekte, oturup kalkmakta zorluk çeken vatandaşlar için banyo içi katlanabilen tabure, banyo içi ve ihtiyaç duyulan alanlarda sabit tutunma barı, harekete duyarlı aydınlatma monte edilerek, ıslak zeminlerde kullanılmak üzere de kaydırmaz paspas vatandaşın hizmetine sunuldu, 1000 hanede uygulama yapıldı.