Genel Sekreter Gündoğdu, Gebze'deki projeleri inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi ile Yeni Hal Binası’nda incelemelerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden birçok projeyi yerinde takip ediyor.

Bu bağlamda Genel Sekreter Gündoğdu, Gebze Millet Bahçesi alanında yapımı hızla süren Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gebze bölgesine hitap edecek Yeni Hal Binası’nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirilen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, proje hakkında teknik personellerden bilgi aldı. Genel Sekreter Gündoğdu burada yaptığı açıklamada, “Engelli bireylerimizin sosyal ve kültürel aktiviteler ile sosyal hayata katılımını sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için hayata geçireceğimiz merkezimiz, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir donanıma sahip olacak. Gebze bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlarımız ve aileleri için hayat inşallah daha da kolaylaşacak” dedi.

6 bin 800 metrekare inşaat alanında yapımı süren Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nden zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm engelli bireyler yararlanabilecek. Merkezde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak.

Daha sonra Çayırova’da inşa edilen ve tamamlandığında Gebze bölgesinde sebze ve meyve sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan yeni hal binasında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, “Yeni hal binamız hızla yükseliyor. İnşallah bittiği zaman Gebze bölgesi kapsamlı bir hal binasına kavuşmuş olacak” dedi. Genel Sekreter Gündoğdu’ya incelemeleri sırasında Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti.

25 bin metrekare alan üzerine kurulan hal binasında 34 adet dükkân ve sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı, 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek.