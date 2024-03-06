Genel Sağlık İş Edirne Şubesi’in kahvaltısına büyük ilgi

Genel Sağlık İş Edirne Şubesi 3 Mart Pazar günü Keşan’da bir Tanışma ve Dayanışma Kahvaltısı kahvaltı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Binbay Cennettepe’de gerçekleştirilen kahvaltıya Genel Sağlık İş Edirne Şube Başkanı Özcan Arslan, yönetim kurulu üyeleri, Eğitim İş Keşan Şube Temsilcisi Erol Yazla, ADD Keşan Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Özcan ile Edirne, Keşan ve çevre ilçelerden yaklaşık 250 sağlık çalışanı katıldı.

Kahvaltıda konuşan Arslan, katılanlara hoş geldiniz dedikten sonra şunları söyledi.”Ben de siz sevgili arkadaşlarım gibi sahada çalışan insanım Bizler bu yola kendi ilkemizi Atatürk ilkeasi ve inkilaplarını benimsediğimiz için girdik. Bu sendikayı bunun için seçtik. Bugün 3 Mart Devrim Yasaları’nın100. yıldönümü. Devrim yasaları çağdaş, demokratik ve laik yaşamın temelini oluşturan yasadır. Biz bu yasanın 100.yılı kutlu olsun diyoruz. Bu şekilde Atatürkçü insanların yan yana geldiği için size teşekkür ediyorum. Bizleri temsil eden üyelerimiz aynı zamanda bizlerin temsilcisidir diyorum.Bizleri sahada anlatırken nasıl olduğumuzu anlatın. Bizler Atatürk ilke ve insanları kabul eden insanlarız. Sağlık çalışanları arkadaşlarımızı Şubemize üye olmaya davet ediyorum. Keşan’da da örgütlenmemizi tamamlamayı hedefliyoruz “dedi.