Gençlik ve spor şölenlerinde coşkulu kutlama
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze Kent Meydanlarında vatandaşların yoğun katılımıyla Gençlik ve Spor Şöleni düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençler doyasıya eğlensin diye 19 Mayıs coşkusunu hafta sonunda kent genelinde düzenlediği etkinliklerle yaşattı. İzmit ve Gebze Kent Meydanlarında yapılan etkinliklerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı doyasıya yaşandı.
TÜRKİYE, ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE YÜKSELECEK
Dolu dolu bir 19 Mayıs Bayramı hazırlayan Büyükşehir, gençlerin talebini geri çevirmedi. İzmit Kent Meydanı’nda gençlerle buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çocuklar ve gençler çok iyi sahip çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti yükselmeye devam edecek” diyerek çocukların ve gençlerin önemine vurgu yaptı.
İzmit Kent Meydanı’nda Büyükşehir Kılavuz Gençlik tarafından yapılan ve TEKNOFEST’te ödül alan İHA, dron ve elektrikli otomobiller sergilendi. Gebze’de ise açılan stantlar çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü.
Çeşitli aktivitelerin yapıldığı alanda aileler de çocuklarıyla birlikte hoş vakit geçirmenin tadını çıkardı.
|Takımlar
|O
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|1. Galatasaray
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|79
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|33
|74
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|34
|74
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|62
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|36
|62
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|60
|8. Manisa FK
|36
|56
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|36
|56
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|36
|55
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|36
|40
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|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
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|Takımlar
|O
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|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
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|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
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|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
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|36
|43
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|37
|41
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|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
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|35
|48
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
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|35
|46
|12. Mallorca
|35
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|35
|39
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|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
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