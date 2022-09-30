'Gençlik ve Çocuk' İstanbul Beyoğlu'nda buluşuyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında 3'üncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde TÜRSAK Vakfı “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nı gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nın etkinlik programında 12 atölye ve 3 söyleşi yer alacak. Atölyeler Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, söyleşiler ise İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda düzenlenecek.



Buluşmalar kapsamında düzenlenecek atölyeler ile Türkiye’de sinema eğitimi gören veya sinemayı kendine kariyer olarak belirlemiş gençlerin ve sinemaya meraklı çocukların tecrübe kazanmalarını sağlayarak, gelecekte hazırlayacakları kısa ve uzun metrajlı film veya dizi projelerini yapımcılara nasıl sunacakları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Deneyim aktarımı söyleşileriyle de gençlerin ve çocukların sektör profesyonelleri ile tanışmalarını sağlamak, üretecekleri sanatsal içerikler ile ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olarak yer almalarını ve oluşturulacak platform ile birçok gencin ve çocuğun bir araya gelerek etkin bir iletişim ağı yaratmalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

Gençler İçin Yönetmelik Atölyesi’nde Murat Şeker, Çocuklar İçin Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Tuzcuoğlu, Gençler İçin Görüntü Yönetmenliği Atölyesi’nde Meryem Yavuz, Çocuklar İçin Animasyon Atölyesi’nde Ceren Atik, Gençler İçin Oyunculuk Atölyesi’nde Cansel Elçin, Gençler İçin Yapımcılık Atölyesi’nde Cemal Okan, Çocuklar İçin Oyunculuk ve Drama Atölyesi’nde Dora Dalgıç ve Eda Döğer, Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde Ali Tanrıverdi, Teşkilat Dizisi Söyleşisi, Sipahi Dizisi Söyleşisi, Gençler İçin Senaryo Yazım Atölyesi’nde Etem Caner Karaüç, Çakallarla Dans Film Söyleşisi, Çizim Atölyesi’nde Varol Yaşaroğlu, Gençler İçin Senaryo Geliştirme Atölyesi’nde Hilal Çelenk, Çocuklar İçin Okuma Tiyatrosu Atölyesi’nde Gülşah Özdemir Koryürek gençler ve çocuklarla bir araya gelmesi bekleniyor.

