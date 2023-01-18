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Gençlik Parkı Kültür Merkezi yenileniyor

YAŞAM 18.01.2023, 09:15
Gençlik Parkı Kültür Merkezi yenileniyor

Başkentin önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde tadilat ve yenileme çalışmaları başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan ABB Şehir Tiyatroları ve Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının yeni kültür sanat sezonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

 GENÇLİK PARKI KÜLTÜR MERKEZİ YENİLENİYOR

Başkent tarihinin en önemli noktalarından olan Ulus’ta bulunan ve kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Cumhuriyet tarihinin ilk kentsel parklarından biri olan Gençlik Parkı içerisinde bulunan Kültür Merkezi binasında yenileme çalışmalarının startını verdi. Çalışmalar kapsamında; binanın giriş kapıları yenilenecek, ana salonun tüm koltukları sökülerek çelik profiller ile kademeli oturma düzeni sağlanacak, tüm ıslak hacimler tüm malzeme, ekipman ve kaplamaları sökülecek ve binanın çatısı yenilecek.

 SANATSEVERLER İÇİN YENİ VE MODERN BİR TİYATRO BİNASI

Sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturan ABB Şehir Tiyatroları binasında da yenileme çalışması başlatıldı.

Söz konusu proje kapsamında; tiyatro binası giriş kapıları, giriş bölümü yanlarında yer alan ofisler, güvenlik ve bilet satış bankoları, bina salon sahnesi, deforme olmuş ahşap zemin kaplamaları, bina sanatçı, kulis ve prova odalarında zemin ve duvar kaplamaları yenilenecek. Salon aydınlatma, ses ve ışık sistemi yenilenerek, fonksiyonel hâle getirilecek.

Kent tarihinde önemli bir yere sahip olan Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Şehir Tiyatroları’ndaki çalışmalarının Eylül 2023’te tamamlanması planlanıyor.

 “YENİ TİYATRO SEZONUNA YETİŞTİRECEĞİZ”

ABB olarak Ankara’yı kültür ve sanatın merkezi yapmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şefi Latif Yeşil, çalışmaların sürdüğü ABB Şehir Tiyatroları ve Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak, Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Şehir Tiyatroları’nda kapsamlı tadilat çalışmalarına başladık. Burada sanatçıların kullandığı kulis ve prova odalarında kapsamlı bir yenileme çalışmamız var. Bilet gişeleri kısmını da modernize ediyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp merkezleri yeni tiyatro sezonuna yetiştireceğiz.”

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