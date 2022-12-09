Gençlik merkezi gönüllülerine özel kutlama

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Buluşması, Haller Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Haller Gençlik Merkezi’nde yapılan Gençlik Buluşması gönüllü gençlerin katılımı ile gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerinin dinletisi ile başlayan etkinlikte, gönüllü konuşmaları ile katılımcı gençler görüşlerini paylaştılar. Yapılan dans gösterisi sonrası düzenlenen kahoot ödüllü gönüllülük bilgi yarışmasında eğlenceli anlar yaşandı.

Büyükşehir Gençlik Merkezi Gençlik Korosu’nun sahne aldığı etkinlik düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Yapılan etkinlikle hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini belirten gençler, “Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizler de Eskişehir’e, çevremize, topluma ve ülkemize faydalı çalışmalarda gönüllü olarak her zaman aktif olacağız. Bu konuda önemli bilgiler edindik. Gönüllülük konusunda çevremize de edindiğimiz bilgileri aktaracağız.” dediler.

Yetkililer, gençlere yönelik etkinliklerin ara vermeden devam edeceğini ve belediye hizmet ve etkinliklerinde gönüllü olmak isteyen gençlerin Gençlik Merkezi’nin 0 222 230 35 16 numaralı telefonundan bilgi alabileceklerini belirttiler.