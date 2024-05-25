Gençlerle birlikte daha ‘Yeşil Bursa’

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde ‘Doğaya dost, geleceğe nefes ol’ sloganıyla düzenlenen etkinlikle, 100 adet fidan toprakla buluşturuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin renkle anılan tek kenti olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden ‘Yeşil Bursa’ kimliğine kavuşuyor. Yüzölçümünün yüzde 45’i orman ve yüzde 34’ü tarım alanı olan Bursa’nın azalan yeşil alanlarını tekrar artırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Topluluğu işbirliğinde ‘Doğaya dost, geleceğe nefes ol’ temalı fidan dikim etkinliği düzenledi. Ata Bulvarı İzmir Yolu’ndaki programa, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve Ekonometri Topluluğu öğrencileri katıldı. Ellerine kazma ve kürekleri alan gençler, 100 adet fidanı toprakla buluşturup can suyunu verdiler. Doğaya olan sevgilerini ve çevre bilinci göstermek adına bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen öğrenciler, yaşam alanlarını yeşillendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak ağaç diktiğini hatırlatan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, “Başkanımız Mustafa Bozbey’in 1 milyon fidanı toprakla buluşturma sözü var. ‘Yeşil Bursa’yı tekrar kazandırmak adına bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle birlikte 6500 metrekarelik alanda 100 adet fidan diktik. Bursa’ya ‘yeşil’ kimliğini hep birlikte yeniden kazandıracağız” dedi.