Gençlerin yenilikçi fikirleri ödüllendirilecek

Gençleri yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik eden Akbank Düşünce Kulübü’nün bu yılki teması kullanıcı gizliliğini koruyarak kişisel finansal hedeflere ulaşılmasını sağlayan finansal sağlık uygulamaları oldu.İSTANBUL (İGFA) - Akbank’ın gençlerle birlikte Türkiye’nin geleceği için değer yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Akbank Düşünce Kulübü, 14. yılında gençleri yenilikçi düşünceye teşvik etmeye devam ediyor. Bu yıl programda yer alan 10 üniversite öğrencisi, finansal sağlık uygulamalarının kullanıcı gizliliğini koruyarak kişisel finansal hedeflere yardımcı olma yöntemleri üzerine projeler geliştirdi.

Akbank Düşünce Kulübü katılımcılarının projeleri, detaylı sunumlar ve soru cevap seanslarıyla gerçekleştirilen final etkinliğinde, farklı sektörlerden uzmanlar ve Akbanklı liderlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, bu yılın birincisi seçilen Koç Üniversitesi’nden İpek Sayıner, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Bu yılın kazananı ile birlikte Akbank Düşünce Kulübü toplamda 34 üyesine Harvard Yaz Okulu’nda eğitim fırsatı sağlamış olacak.

Programda ikinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dilara Bayram ve üçüncülüğü elde eden Sabancı Üniversitesi’nden Ömür Emre Yıldız ise hediye çeklerinin sahibi oldular.

Sabancı Center’da gerçekleştirilen ödül töreninde, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, video yayını ile gençlere başarı dileklerini iletti.